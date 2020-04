Anzeige erstattet 28-Jähriger will in ehemaliges Schmidt-Bank-Gebäude eindringen

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Mittwoch, 29. April, gegen 14.15 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Wunsiedel die Mitteilung ein, dass eine Person versucht, mittels eines Teleskopkeschers die Fenster des ehemaligen Schmidt-Bank-Gebäudes in der Sechsämterland-Straße in Wunsiedel einzudrücken.