Hinweise erbeten Dieb steigt in Schuppen ein und klaut Akku-Bohrschrauber

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 26. April, 5 Uhr, in Dietersdorf in Schönsee in der Straße „Am Kirchplatz“ in eine unversperrte Stallung, die als Werkstatt genutzt wird, ein.