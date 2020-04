Zusammenstoß 77-Jähriger missachtet rote Ampel und verursacht Unfall

Unter Missachtung der roten Ampel bog am Dienstag, 28. April, ein 77-jähriger Opelfahrer in Marktredwitz von der Kreuzstraße nach rechts in die Jean-Paul-Straße ein und stieß mit dem vorfahrtberechtigten Renault einer 45-jährigen Marktredwitzerin zusammen.