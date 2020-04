Anzeige erstattet Polizei deckt Drogenfahrt in Arzberg auf und findet Drogen in der Wohnung des Fahrers

Foto: 123rf.com

Bei Ermittlungen in anderer Sache wurde ein 57-jähriger Arzberger am Dienstagnachmittag, 28. April, mit seinem Pkw auf der Kreisstraße bei Seußen in Arzberg festgestellt.