Zeugen gesucht Unbekannte Rabauken beschädigen mobile Ampel in Selb

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montagnachmittag, 27. April, bis Dienstag, 28. April, 7.30 Uhr, wurde eine am Christian-Höfer-Ring in Selb aufgestellte mobile Ampelanlage von unbekannte Rabauken mutwillig demoliert.