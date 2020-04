Geringer Schaden Kleintransporter rollt an der Tankstelle weg – Polizisten stoppen ihn mit ihrem Streifenwagen

Am Dienstagvormittag, 28. April, ereignete sich auf der Kulmbacher Straße in Hof ein Verkehrsunfall.

Hof. Ein 34 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Hof betanke an der dortigen Tankstelle seinen Kleintransporter und ging anschließend zum Bezahlen. Allerdings hatte der Mann offenbar vergessen sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, sodass der Kleintransporter die leichte Steigung in Richtung August-Mohl-Straße hinunterrollte. Ein Beamter der Polizeiinspektion Hof bemerkte diesen Umstand und konnte geistesgegenwärtig seinen Streifenwagen in den Weg des rollenden Kleintransporters stellen. Dem beherzten Eingreifen des Beamten ist es wohl zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand oder gar Menschen zu Schaden kamen.

Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Schaden am Streifenwagen dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen. Zudem rammte der Kleintransporter zwei Werbetafeln, hier dürfte der Schaden bei etwa 500 Euro liegen.