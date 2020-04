Unfall in Amberg Mit 1,8 Promille gegen Metallpfosten geprallt

Am Montagmorgen, 27. April, befuhr eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw vom Kreisverkehr kommend den Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg. Nach kurzer Distanz fuhr die Dame mit ihrem Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund in die am Gehweg angebrachten und mit Ketten verbundenen Metallpfosten eines Anwesens.