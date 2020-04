Unfall bei Nabburg 21-Jährige landet mit ihrem Auto im Straßengraben

Die 21-jährige Fahrerin eines Opel setzte am Montag, 27. April, gegen 7.45 Uhr, auf der Kreisstraße SAD28 in Nabburg zum Überholen eines Lkw DAF an. Aufgrund der tiefstehenden Sonne registrierte sie nicht, dass der 27-jährige Fahrer dieses Lkw bereits den Blinker zum Linksabbiegen gesetzt hatte.