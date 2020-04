Hinweise erbeten Zahnarztpraxis und Metallbrunnen in Hof mit Schmierereien verunstaltet

Über 1.000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte bei Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Hof an. Die Polizei sucht Zeugen.

Hof. In der Zeit von Samstag, 25. April, 18 Uhr, bis Sonntag, 26. April, 10 Uhr, beschmierte ein Unbekannter das Schild einer Zahnarztpraxis in der Enoch-Widman-Straße mit einem silberfarbenen Stift. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Im selben Zeitraum beschmierte ein Unbekannter zwei Metallbrunnen vor einem Geschäft in der Ludwigstraße mit einem Stift in ebenfalls silberner Farbe.

Hinweise zu den Schmierereien nimmt die Polizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 entgegen.