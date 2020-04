Unfall bei Bodenwöhr Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen – zwei Verletzte, 13.0000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 28. April, gegen 5.50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer aus Neunburg vorm Wald die Kreisstraße SAD18 von der Bundesstraße B85 kommend in Richtung Fuhrn. Er wollte nach links in Richtung Industriepark einbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Nissan eines 35-jährigen Bodenwöhrers.