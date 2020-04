Einbruch und Sachbeschädigung Elfjährige versucht, in Fischerhütte einzubrechen, und beschädigt Gartenhaus

Ein versuchter Einbruch in eine Fischerhütte im Ortsteil Schottenhammer in Naila wurde der Nailaer Polizei am Sonntagnachmittag, 26. April, gemeldet.