Hinweise erbeten 43-Jähriger legt teure Sonnenbrille auf Zapfsäule – unbekannter Dieb nutzt die Chance

Foto: 123rf.com

Eine entwendete Sonnenbrille im Wert von 180 Euro meldete ein 43-jähriger Mann aus Issigau, der am Samstagmittag, 25. April, an der Zapfsäule 5 der Shelltankstelle in Berg seinen Pkw tankte, die Brille in der Zeit auf der Zapfsäule ablegte und nach dem Bezahlen weiterfuhr.