Zwei Anzeigen erteilt 20-Jähriger hat Drogen in der Jackentasche – sein 22-jähriger Begleiter im Geldbeutel

Eine geringe Menge Drogen hatten zwei Männer am Sonntagmittag, 26. April, bei sich. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hof kontrollierte die beiden 20- und 22-Jährigen um 13.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Hof.