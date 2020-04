Geringer Schaden Motorradfahrerin weicht aus und stürzt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 24. April, gegen 8 Uhr, befuhr eine 26-jährige Nittenauerin mit ihrem Motorrad die Wulkersdorfer Straße in Nittenau in Richtung B16 und wollte dort auf die Auffahrtsrampe in Richtung Regensburg auffahren, als es zum Unfall kam.