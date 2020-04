Wohnungsdurchsuchung Polizei findet Drogen und Straßennamensschild bei 20-Jährigem

Am Samstag, 25. April, in den frühen Abendstunden, wurde ein 20-Jähriger aus der Kreisstadt durch die Fahnder der Polizei Waldsassen kontrolliert, als er sich in Mitterteich auf einer Parkbank bei der dortigen Kläranlage niedergelassen hatte. Schon während der Kontrolle stieg den Beamten ein bekannter Geruch in die Nase, der sich bei der Durchsuchung auch in materieller Hinsicht bestätigte.