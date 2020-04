Geringer Schaden Oberviechtacher Wehr muss brennenden Schuppen löschen

Foto: Luftklick/123rf.com

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 26. April, 0.55 Uhr, der Schuppen eines Anwesens in der Karfreitaggasse in Oberviechtach in Brand.