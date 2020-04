Trunkenheit im Verkehr Mann mit über 2,5 Promille bei Verkehrskontrolle erwischt

Foto: 123rf.com

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Wunsiedel wurde am Samstagabend, 25. April, in der Egerstraße in Wunsiedel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Alko-Test durch.