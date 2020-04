Zeugen gesucht Unbekannter fährt Regenrinne an und haut ab

Am Samstag, 25. April, in der Zeit zwischen 9 und 19 Uhr, wurde in Dieterskirchen in der Bacher Straße von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer die Regenrinne beziehungsweise das Fallrohr an einem Gebäude angefahren und beschädigt.