Hinweise erbeten Dieb trägt E-Bike ohne Vorderrad weg

Foto: 123rf.com

Ein hochwertiges E-Bike sollte auch gewissenhaft abgeschlossen werden. Diese leidvolle Erfahrung machte am Donnerstag, 23. April, gegen 16.30 Uhr, ein 52-jähriger Amberger, der sein rotes E-Bike der Marke Bulls, Modell Coperhead, nur mit dem Vorderrad an den Fahrradständer vor einem Baumarkt in der Barbarastraße in Amberg kettete.