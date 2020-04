Ein Jahr Hausverbot „Langfinger“ klaut vier Dosen eines Energygetränks

Am Donnerstagmittag, 23. April, kam es in einem Verbrauchermarkt am Albert-Pausch-Ring in Selb zu einem Vorfall. Ein 14-Jähriger aus Selb hatte vier Dosen eines Energydrinks entwendet.