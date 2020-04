Hinweise erbeten Unbekannte montieren Reifen ab und hauen damit ab

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagmittag, 23. April, bemerkte ein 27-jähriger Wunsiedler, dass Unbekannte von seinem Pkw der in der Egerstraße in Wunsiedel abgestellt war, die Reifen der Beifahrerseite abmontiert und entwendet wurden.