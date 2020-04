Zeugen gesucht Unbekannter Schütze zerstört Glasscheibe eines Kindergartens

Einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro richtete ein Unbekannter am Mittwochnachmittag, 22. April, an einem Kindergarten in Hof an. Die Polizei sucht Zeugen.