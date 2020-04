Kontrolle E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Crystal unterwegs

Mit einem E-Scooter und unter Drogeneinfluss war ein 39-Jähriger am Donnerstagsabend, 23. April, im Stadtgebiet von Hof unterwegs.

Hof. Am Donnerstag um 20.10 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hof den 39-jährigen Hofer in der Ernst-Reuter-Straße in Hof. Auf Höhe des Schnellimbiss führten die Beamten eine Kontrolle des Mannes durch. Bei einer Durchsuchung fanden sie bei dem Scooter-Fahrer eine kleine Menge Crystal. Der 39-Jährige gab an, am Vorabend diese Droge konsumiert zu haben. Demnach musste er sich einer Blutentnahme im Sana-Klinikum Hof unterziehen. Seinen Heimweg konnte er zu Fuß antreten.