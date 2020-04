Entgegenkommenden Pkw übersehen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 23. April, gegen 7.45 Uhr, bog ein 25-Jähriger mit seinem VW in Weide von der Frauenrichter Straße aus nach links in die Gaswerkstraße ein. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi, der von einem 29-Jährigen gesteuert wurde.