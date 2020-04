Ermittlungen laufen Baucontainer in Neukirchen-Balbini erneut angegangen

Foto: Ursula Hildebrand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21. auf 22. April, entwendete ein unbekannter Täter circa 20 Bierkästen Leergut und eine Gasflasche, die unter einem Baucontainers an einem Flurbereinigungsweg in Neukirchen-Balbini aufbewahrt wurden.