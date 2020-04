Haftbefehle erlassen Drogen im Auto versteckt – Duo sitzt in U-Haft

Bei einer Kontrolle wurde am Dienstag, 21. April, in einem Fahrzeug Crystal und Marihuana aufgefunden. Zwei Tatverdächtige sitzen wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.