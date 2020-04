Mehrere Strafanzeigen Berauschter und führerscheinloser Pkw-Fahrer baut Unfall und lässt Pkw einfach im Graben liegen

Ein Unfallfahrzeug in einem Graben in Köditz teilten aufmerksame Zeugen am Mittwochmittag, 22. April, der Polizeiinspektion Hof mit. Der Fahrer machte sich jedoch aus dem Staub.