Hinweise erbeten 23-Jährige kommt aus Baumarkt zum Auto zurück und muss Delle feststellen

Foto: 123rf.com

Eine 23-Jährige aus Lappersdorf befand sich am Mittwoch, 22. April, beim Einkaufen in einem Baumarkt im Industriegebiet in Schwandorf in der Straße „Am Brunnfeld“.