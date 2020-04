Zeugenaufruf 53-Jähriger lässt Motor laufen – Pkw wird geklaut

Ein 53-Jähriger aus Schwandorf war am späten Mittwochabend, 22. April, mit einem Firmenwagen unterwegs. Gegen 22.30 Uhr parkte er den Ford Transit mit Tauberbischofsheimer Kennzeichen (TBB) vor einer Bankfiliale am Bahnhofsplatz in Schwandorf.