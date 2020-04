Anzeige erstattet 17-jährige Ladendiebin auch im Beleidigen fit – „Kraftausdrücke“ und „herabwürdigende Titulierungen“

Eine weibliche, 17-jährige Ladendiebin zeigte sich am Mittwochnachmittag, 22. April, gegen 17.45 Uhr, als schlechte Verliererin. Die Dame wurde zusammen mit ihrem 18-jährigen Begleiter in einem Geschäft in der Max-Reger-Straße beobachtet, wie sie zusammen Waren im Wert von rund 30 Euro in ihren Taschen versteckten.