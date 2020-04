Hinweise erbeten Trampolin mit Messer beschädigt und Gartendeko entwendet

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Dienstag, 14. April, 18 Uhr, bis Montag, 20. April, 15.20 Uhr, in einem Schrebergarten in der West-/Badstraße in Selbitz die Sprungfläche eines Trampolins mit einem Messer.