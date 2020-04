Jetzt ermittelt die Polizei Schon im Treppenhaus roch es nach Marihuana ...

Foto: 123rf.com

Während einer anderweitigen Sachbearbeitung in einem Mehrfamilienhaus der Regensburger Straße in Amberg stellten Polizeibeamte am Dienstagvormittag Marihuana-Geruch im Treppenhaus fest und machten die dazugehörige Wohnung schnell ausfindig.