Verkehrskontrolle 25-Jähriger ohne triftigen Grund, aber mit Kurzwaffe unter dem Fahrersitz unterwegs

Am Mittwoch, 22. April, gegen 2 Uhr, ist in der Bayreuther Straße in Marktredwitz ein 25-Jähriger aus Marktredwitz in seinem schwarzen Ford Fiesta einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei wurde griffbereit unter dem Fahrersitz eine CO2-Kurzwaffe aufgefunden.