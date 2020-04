Hinweise erbeten Unbekannte brechen zwei Schutzwagen für Forstarbeiter auf

Foto: 123rf.com

Am letzten Wochenende wurden in einem Waldstück bei Warmersdorf in Bodenwöhr zwei Schutzwagen für Forstarbeiter angegangen. Bei einem Wagen gelang der Einbruch nicht, beim zweiten Wagen konnten der oder die Täter die Tür aufhebeln.