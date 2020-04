Anzeigen erstattet Beamten finden bei Kontrolle Crystal Speed im Blumenkasten

Am Dienstagnachmittag, 21. April, wurde am Kriegerdenkmal in der Kreuzbergallee in Schwandorf eine Gruppe von vier Personen angetroffen, die gerade Alkohol konsumierten. Als die Gruppe die Streife erblickte, entfernten sich zwei Personen ein Stück weit.