Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Waldkindergarten in Burglengenfeld

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. April, gegen 19.30 Uhr, teilte eine Spaziergängerin der Polizei mit, dass vier männliche Personen eine Fensterscheibe des Waldkindergartens am Karlsberg in Burglengenfeld eingeworfen haben.