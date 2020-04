Ladendiebstahl 60-Jährige will Kosmetik klauen – Alarmanlage schlägt an

Foto: 123rf.com

Als am Montagnachmittag, 20. April, eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis den Drogeriemarkt an der Egerstraße in Wunsiedel verlassen wollte, schlug die Alarmanlage an.