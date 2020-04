Anzeige erstattet Missbrauch von Notrufen – 38-Jähriger behauptete mehrfach, Bauchschmerzen zu haben

Am Montag, 20. April, circa 21 Uhr, rief ein 38-jähriger Mann aus Marktredwitz bei der Einsatzzentrale Oberfranken an und klagte darüber, dass er seit zwei Wochen hätte. Das Gespräch wurde weitervermittelt und der Anrufer wurde an den zuständigen Bereitschaftsarzt verwiesen.