Beim Einkaufen Unbekannter Täter klaut einer 20-Jährigen ihren Geldbeutel samt Inhalt

Eine 20-jährige Hoferin begab sich am Montag, 20. April, um 19.20 Uhr, zum Einkaufen in einen Supermarkt in der Hans-Böckler-Straße in Hof. Gegen 19.40 Uhr stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel samt Inhalt gestohlen wurde. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 30 Euro.