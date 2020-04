Abgeschleppt Unfall in Schwarzenfeld – 18.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Eine 37 jährige Pkw-Fahrerin war am Montag, 20. April, gegen 7.55 Uhr, mit ihrem Mini auf der Karl-Knab-Straße in Schwarzenfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Viktor-Koch-Straße übersah sie den von rechts kommenden und bevorrechtigten Ford, der von einem 23-jährigen Wackersdorfer gesteuert wurde.