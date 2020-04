Polizei sucht Zeugen Lkw-Fahrer fährt beim Rückwärtsfahren gegen Pkw und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Freitagvormittag, 17. April, beobachtete eine Zeugin, wie sich ein weißer Lkw in Weißenstadt langsam rückwärts aus der Erhard-Ackermann-Straße in die Kirchenlamitzer Straße eintastete. Dabei stieß er gegen einen dort geparkten Pkw.