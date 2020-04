Über 800 Gramm Durchsuchung bringt Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetamin ans Licht

Foto: Marcel A Mayer

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18. April, wurde in Trabitz ein junger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Bei ihm konnten die Beamten der PI Eschenbach zunächst Metamphetamin und später in seiner Wohnung über 800 Gramm verschiedener Betäubungsmittel auffinden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.