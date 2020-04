Anzeige erstattet Umweltsünderin „entsorgte“ 29 Müllsäcke – Täterin schnell ermittelt

Foto: 123rf.com

Eine unerlaubte Müllablagerung wurde der Polizeiinspektion Naila am Freitag, 18. April, an der Staatsstraße 2198 bei Berg gemeldet. Am Regenablaufbecken an der Staatsstraße wurden 29 Säcke mit Hausmüll abgestellt.