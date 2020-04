Kontrolle In Deutschland wohnhaft, aber Fahrzeug nicht umgemeldet und Führerschein nicht umgeschrieben

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Im Rahmen der Kontrolle eines rumänischen Pkws am Sonntagabend, 19. April, am Autohof in Thiersheim stellten die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb gleich mehrere Verstöße fest.