Brandursache unklar Schuppen in Niedermurach steht in Vollbrand – Tiere gerettet

Foto: 123rf.com

Eine Pertolzhofenerin bemerkte am Samstag, 18. April, um 14.55 Uhr, beim Blumengießen „Knistergeräusche“ hinter dem Haus in Niedermurach. Dort sah sie, dass der Schuppen, in dem sich Holzlager und Hühnerstall befand, bereits in Vollbrand stand.