Kein triftiger Grund Drei Personen treffen sich in Werkstatt zum Biertrinken

Foto: 123rf.com

Zwei junge Männer und eine junge Frau werden nach dem Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht, da sie sich am Sonntagnachmittag, 19. April, in einer Werkstatt in Helmbrechts trafen und zusammen Bier tranken.