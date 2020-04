Hinweise erbeten Kellerabteil aufgebrochen und Reifen dreier Räder zerstochen

Foto: Hoppe/123rf.com

In einem Mehrfamilienhaus in der Reichenberger Straße in Münchberg wurde in der Zeit von Samstag, 18. April, 22 Uhr, auf Sonntag, 19. April, 8.30 Uhr, ein Kellerabteil aufgebrochen.