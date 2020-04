Drogen dabei Beim Anblick der Polizei nahm ein Duo die Beine in die Hand

Foto: Ursula Hildebrand

Bereits am Samstagabend, 18. April, wurden eine 17-Jährige aus Schwandorf und ein 19-Jähriger aus Bad Kötzting in der Nähe des Rathauses angetroffen. Als die beiden den Streifenwagen erblickten, setzten sie sofort zur Flucht an.