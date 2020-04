40.000 Euro Schaden Unfall an der Teunzer Kreuzung – drei Schwerverletzte

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Ein 58-jähriger BMW-Fahrer überquerte am Donnerstag, 16. April, 17.35 Uhr, die Bundesstraße B22 von Nabburg her kommend in Richtung Teunz. Dabei übersah er den von rechts kommenden mit zwei Personen besetzten Ford eines 47-Jährigen und beide stießen im Kreuzungsbereich zusammen.