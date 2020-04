Ladendiebstahl 41-Jähriger klaut Hähnchenfleisch

Am Donnerstag, 16. April, gegen 19.45 Uhr, wurde in einem Verbrauchermarkt im Albert-Pausch-Ring ein 41-jähriger Mann aus Selb dabei beobachtet, wie er verschiedene Packungen mit Hähnchenfleisch in seinen Rucksack steckte.